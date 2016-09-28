Ларс Бендер: "Победа – наименьшее, чего заслуживал "Байер"

Капитан "Байера" Ларс Бендер признался, что ему сложно комментировать результат матча группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" (1:1). Немцы упустили победу на четвертой добавленной минуте, пропустив от защитника монегасков Камиля Глика.
– Я едва могу подобрать слова, – цитирует пресс-служба УЕФА Бендера. – Победа – наименьшее, чего мы заслуживали.
sdg34e
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01:58
баламошка
Видимо, норма для него в этом матче - 2 победы, а хорошо - 3 победы за один матч. С Бендером всё понятно, на то он и великий комбинатор.
01:38