01:28 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Ларс Бендер: "Победа – наименьшее, чего заслуживал "Байер"

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Капитан "Байера" Ларс Бендер признался, что ему сложно комментировать результат матча группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" (1:1). Немцы упустили победу на четвертой добавленной минуте, пропустив от защитника монегасков Камиля Глика.

– Я едва могу подобрать слова, – цитирует пресс-служба УЕФА Бендера. – Победа – наименьшее, чего мы заслуживали.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sdg34e

Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://2qu.ru/nossmoke

01:58

баламошка

Видимо, норма для него в этом матче - 2 победы, а хорошо - 3 победы за один матч. С Бендером всё понятно, на то он и великий комбинатор.

01:38

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