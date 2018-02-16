Кроос может пропустить ответный матч против "ПСЖ"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ", сообщает Marca. Немецкий футболист получил повреждение связок колена в первой встрече с парижанами (3:1).

Кроос точно не сыграет против "Бетиса" в ближайшие выходные в матче чемпионата Испании, а участие в ответном матче с "ПСЖ" находится под вопросом. Напомним, что встреча состоится 6 марта. В этом сезоне 28-летний полузащитник провел 28 матчей в клубных турнирах, забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач.