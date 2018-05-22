Криштиану Роналду: "Считаю, "Реал" лучше "Ливерпуля", но нам нужно показать это в матче"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду выразил мнение, что Королевский клуб сильнее "Ливерпуля", с которым ему предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов, но это нужно доказать на поле. Финал пройдет 26 мая в Киеве.

- Финалы всегда особенные, здесь неважно, с какой командой тебе придется сыграть. Не думаю, что это будет легко, ведь "Ливерпуль" заслужил право играть в финале, - цитирует Marca Роналду. - Считаю, "Реал" лучше, но нам нужно показать это в матче. Чтобы выиграть трофей придется победить лучших из лучших, а в Лиге чемпионов может случиться всякое. Ты должен быть всегда мотивирован и быть наготове, ты не можешь расслабиться, и в "Реале" к этому особое отношение со времен Хенто и Ди Стефано.

Напомним, что "Реал" – победитель двух последних розыгрышей Лиги чемпионов. Для "Ливерпуля" это будет первый финал с сезона-2004/05, тогда "красные" в драматическом матче переиграли "Милан" (3:3, пен. 3:2).