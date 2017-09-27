Криштиану Роналду: "Почему в каждом матче я должен доказывать, кем являюсь на самом деле?"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Боруссией" отметил, что не считает голов, которые забил за карьеру. Португалец провел 400-й матч за мадридцев и сделал в нем дубль.

- Почему я должен в каждом матче доказывать, кем являюсь на самом деле? Удивляет мнение болельщиков обо мне, - приводит Marca слова Роналду. - Рад, что провел 400-й матч за "Реал". Не знаю, сколько забил голов. Наверное, об этом лучше спросить тех, кто говорит обо мне. Когда предоставляется возможность забить, я делаю это. Но играю в футбол и иногда мои удары отражают вратари и штанги.