Клаудио Раньери: "Шмейхель фантастически сыграл с "Севильей"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери после поражения от "Севильи" (1:2) в гостевом первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что остался доволен результатом. Также итальянский специалист похвалил вратаря своей команды Каспера Шмейхеля.

– Мы знали, что соперник – команда высокого уровня, но "Лестер" показал свое большое сердце, – приводит пресс-служба "Лестера" слова Раньери. – Мы верили, не сдавались до конца, я очень доволен.

Каспер Шмейхель сегодня играл фантастически, отразил пенальти, поддерживал защитников, но все действовали хорошо. Знаем, что в противостоянии еще ничего не решено.