22:08 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Клаудио Раньери: "Лестер" - аутсайдер своей группы"

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Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери с нетерпением ждет старта Лиги чемпионов. Итальянский специалист хочет посмотреть, как его подопечные будут противостоять лучшим клубам Европы.

- "Лестер" с нетерпением ждет старта в Лиге чемпионов, - приводит Leicester Mercury слова Раньери. - Я рад за своих подопечных. Мне интересно как они проявят себя в этом турнире.

Хочу еще раз подчеркнуть, что мы является аутсайдерами. Поэтому нам необходимо бороться за все. Хочу видеть, как мои игроки будут бороться с лучшими клубами Европы.

Группы Лиги чемпионов: ЦСКА - "Байер", "Ростову" - "Бавария" 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alexansf

да уж .. наверно копенхаген всех порвёт там ...или гранд БРЮГГЕ ... или супер ПОРТО ???

23:48 25 августа

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