Клаудио Раньери: "Лестер" - аутсайдер своей группы"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери с нетерпением ждет старта Лиги чемпионов. Итальянский специалист хочет посмотреть, как его подопечные будут противостоять лучшим клубам Европы.

- "Лестер" с нетерпением ждет старта в Лиге чемпионов, - приводит Leicester Mercury слова Раньери. - Я рад за своих подопечных. Мне интересно как они проявят себя в этом турнире.

Хочу еще раз подчеркнуть, что мы является аутсайдерами. Поэтому нам необходимо бороться за все. Хочу видеть, как мои игроки будут бороться с лучшими клубами Европы.

Группы Лиги чемпионов: ЦСКА - "Байер", "Ростову" - "Бавария"