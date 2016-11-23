07:36 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Клаудио Маркизио: "Счастливы, что выполнили задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов"

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Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей" (3:1) подчеркнул, что команда счастлива, так как гарантировала себе выход плей-офф. Хавбек стал автором гола, реализовав пенальти в концовке первого тайма.

– Мы очень счастливы, ведь нам удалось выполнить важную задачу, хотя матч проходил на сложном для нас стадионе, – приводит официальный сайт УЕФА слова Маркизио. – Болельщики здорово поддерживали "Севилью", даже тогда, когда она уступала в счете.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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