Клаудио Маркизио: "Счастливы, что выполнили задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов"

Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей" (3:1) подчеркнул, что команда счастлива, так как гарантировала себе выход плей-офф. Хавбек стал автором гола, реализовав пенальти в концовке первого тайма.

– Мы очень счастливы, ведь нам удалось выполнить важную задачу, хотя матч проходил на сложном для нас стадионе, – приводит официальный сайт УЕФА слова Маркизио. – Болельщики здорово поддерживали "Севилью", даже тогда, когда она уступала в счете.