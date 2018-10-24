Касильяс - рекордсмен по "сухим матчам" в Лиге чемпионов среди действующих вратарей

Вратарь "Порту" Икер Касильяс является рекордсменом по "сухим матчам" в Лиге чемпионов среди действующих вратарей, сообщает Твиттер Лиги чемпионов.
Касильяс - единственный футболист, игравший в 20 сезонах Лиги чемпионов подряд. На его счету 57 "сухих игр". У Буффона и Чеха по 49.
37-летний испанец выступал за "Реал" с 1998 по 2015 год. Касильяс провел 725 матчей, из них 264 сыграл на ноль. Голкипер становился пять раз чемпионом ла лиги, дважды обладателем кубка Испании и трижды победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Испании выигрывал чемпионат Европы в 2008 и чемпионат мира в 2010 году. В "Порту" выступает с 2015 года.
Напомним, что сегодня пройдет матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов "Локомотив" - "Порту" на стадионе в Черкизове. Встреча начнется в 22.00 (мск).
Record 20th campaign 👍– UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 24 октября 2018 г.
Three-time winner 🏆🏆🏆
Most clean sheets history 🙌
Iker Casillas 👏#UCL pic.twitter.com/0qVV5nbDaG