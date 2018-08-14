Каррера и Рианчо вместе управляют "Спартаком" в матче с ПАОК. Видео

В концовке матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между "Спартаком" и ПАОК (0:0) напряжение возросло настолько, что командой стали управлять и главный тренер Массимо Каррера, и его помощник Рауль Рианчо.

Испанец вошел в тренерский штаб Карреры этим летом. Ранее он работал в киевском "Динамо" и сборной Украины.