22:41 14 августа | Футбол — Лига чемпионов

Каррера и Рианчо вместе управляют "Спартаком" в матче с ПАОК. Видео


В концовке матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между "Спартаком" и ПАОК (0:0) напряжение возросло настолько, что командой стали управлять и главный тренер Массимо Каррера, и его помощник Рауль Рианчо.

Испанец вошел в тренерский штаб Карреры этим летом. Ранее он работал в киевском "Динамо" и сборной Украины.

Спартак М - ПАОК

 

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