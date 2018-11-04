Карло Анчелотти: "Ближайший матч может стать решающим для "ПСЖ" и "Наполи"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти считает, что матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "ПСЖ" может стать решающим для команд. Игра 3-го тура в Париже завершилась вничью – 2:2.

– Это будет важная игра, которая может стать решающей для обеих команд, – цитирует Telefoot Анчелотти. – У нас очень сильная группа. Да, будут потом еще матчи, но уже эта игра может определить судьбу "Наполи" и "ПСЖ". Это будет отличный матч, поскольку соперники такого уровня встречаются нечасто.