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23:05 | Футбол — Лига чемпионов

Из-за кого пропустил ЦСКА? Акинфеев не виноват

Гол "Бенфики" в ворота ЦСКА на 50-й минуте. Гол "Бенфики" в ворота ЦСКА на 50-й минуте. Гол "Бенфики" в ворота ЦСКА на 50-й минуте. Гол "Бенфики" в ворота ЦСКА на 50-й минуте. Гол "Бенфики" в ворота ЦСКА на 50-й минуте.
Гол "Бенфики" в ворота ЦСКА на 50-й минуте.
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Разбираемся в пропущенном ЦСКА голе в гостевом матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Бенфикой". Харис Сеферович открыл счет на 50-й минуте.

Большая часть вины за гол лежит на Мариу Фернандесе, который при розыгрыше мяча "Бенфикой" в центре поля зачем-то побежал к центральной линии прессинговать соперника, оголив свой фланг. Его тут же отыграли перепасом, Андрия Живкович ворвался на пустой фланг и прострелил. Здесь ошибся уже Алексей Березуцкий. Он контролировал Сеферовича, но "купился" на финт и пропустил его к ближней штанге. Остальное было делом техники. Вместе с тем вратарь красно-синих Игорь Акинфеев пропустил в 40-й игре основного турнира Лиги чемпионов подряд. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Гол "Бенфики" в ворота ЦСКА на 50-й минуте.
Гол "Бенфики" в ворота ЦСКА на 50-й минуте.
Гол "Бенфики" в ворота ЦСКА на 50-й минуте.
Гол "Бенфики" в ворота ЦСКА на 50-й минуте.
Гол "Бенфики" в ворота ЦСКА на 50-й минуте.
Гол "Бенфики" в ворота ЦСКА на 50-й минуте.
Гол "Бенфики" в ворота ЦСКА на 50-й минуте.
Гол "Бенфики" в ворота ЦСКА на 50-й минуте.
Гол "Бенфики" в ворота ЦСКА на 50-й минуте.
Гол "Бенфики" в ворота ЦСКА на 50-й минуте.

Трансляция матча "Бенфика" - ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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sozerzator

Не в этом цимес)) Серия Конифея продолжается...

23:15

6_Lesni4ij

Но всё же Игаря давайте поздравим. 40!

23:14