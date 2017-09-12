Из-за кого пропустил ЦСКА? Акинфеев не виноват

Разбираемся в пропущенном ЦСКА голе в гостевом матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Бенфикой". Харис Сеферович открыл счет на 50-й минуте.

Большая часть вины за гол лежит на Мариу Фернандесе, который при розыгрыше мяча "Бенфикой" в центре поля зачем-то побежал к центральной линии прессинговать соперника, оголив свой фланг. Его тут же отыграли перепасом, Андрия Живкович ворвался на пустой фланг и прострелил. Здесь ошибся уже Алексей Березуцкий. Он контролировал Сеферовича, но "купился" на финт и пропустил его к ближней штанге. Остальное было делом техники. Вместе с тем вратарь красно-синих Игорь Акинфеев пропустил в 40-й игре основного турнира Лиги чемпионов подряд. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Гол "Бенфики" в ворота ЦСКА на 50-й минуте.

Гол "Бенфики" в ворота ЦСКА на 50-й минуте.

Гол "Бенфики" в ворота ЦСКА на 50-й минуте.

Гол "Бенфики" в ворота ЦСКА на 50-й минуте.

Гол "Бенфики" в ворота ЦСКА на 50-й минуте.

Трансляция матча "Бенфика" - ЦСКА