Иван Ракитич: "Уверен, что "Реал" не хотел бы встретиться с "Барселоной" в четвертьфинале ЛЧ"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич в преддверии жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов отметил, что хотел бы встретиться на следующей стадии турнира с "Реалом". Жеребьевка состоится сегодня в Ньоне и начнется в 14.00 по московскому времени.

– При всем уважении, уверен, что "Реал" не хотел бы с нами встретиться, – цитирует AS Ракитича. – У них были бы большие проблемы в противостоянии с "Барселоной". Вообще любой клуб хотел бы избежать встречи с нами. Что же касается меня, то я хотел бы сыграть с мадридцами, потому что это самое красивое противостояние в футболе.