04:20 | Футбол — Лига чемпионов

Ильзат Ахметов: "Без Акинфеева будет тяжело, но мы постараемся выиграть у "Ромы"

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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов отметил, что команда настроена на победу в матче 3-го тура Лиги чемпионов против "Ромы". Игра состоится 23 октября в Риме.

- Что касается "Ромы", то мы постараемся разобрать их игру и хорошо подготовиться к предстоящей встрече, - приводят "Известия" слова Ахметова. - Безусловно, будет непросто без Акинфеева, он наш лидер. Но мы сделаем все, чтобы выиграть.

Рома - ЦСКА

 

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https://iz.ru/803229/sevastian-terletckii/v-rime-bez-kapitana-tcska-sygraet-protiv-romy-bez-akinfeeva

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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