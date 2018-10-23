Ильзат Ахметов: "Без Акинфеева будет тяжело, но мы постараемся выиграть у "Ромы"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов отметил, что команда настроена на победу в матче 3-го тура Лиги чемпионов против "Ромы". Игра состоится 23 октября в Риме.
- Что касается "Ромы", то мы постараемся разобрать их игру и хорошо подготовиться к предстоящей встрече, - приводят "Известия" слова Ахметова. - Безусловно, будет непросто без Акинфеева, он наш лидер. Но мы сделаем все, чтобы выиграть.
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Как закончится матч Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА?
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https://iz.ru/803229/sevastian-terletckii/v-rime-bez-kapitana-tcska-sygraet-protiv-romy-bez-akinfeeva
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