Ильзат Ахметов: "Без Акинфеева будет тяжело, но мы постараемся выиграть у "Ромы"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов отметил, что команда настроена на победу в матче 3-го тура Лиги чемпионов против "Ромы". Игра состоится 23 октября в Риме.

- Что касается "Ромы", то мы постараемся разобрать их игру и хорошо подготовиться к предстоящей встрече, - приводят "Известия" слова Ахметова. - Безусловно, будет непросто без Акинфеева, он наш лидер. Но мы сделаем все, чтобы выиграть.