Илья Геркус: "Лучше поздно, чем никогда: это про нас в текущей ЛЧ"

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал в своем твиттере победу красно-зеленых в пятом матче группового турнира на "Галатасараем" со счетом 2:0.

"За болезненное поражение в Стамбуле считаю, что поквитались Впервые за 14 лет "Локомотив" одерживает победу в лучшем турнире Европы. И важно, что в Германию летим не туристами. Лучше поздно, чем никогда: это про нас в текущей ЛЧ", - отметил Геркус.

https://twitter.com/ilgerkus/status/1068061873336143872

Победа над "Галатасараем" стала первой за 14 лет викторией "Локомотива" в Лиге чемпионов. Благодаря ей, железнодорожники сохранили шансы на попадание в Лигу Европы.

Вагончик тронулся. Зеленов - о победе и шансах "Локо"