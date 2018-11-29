12:30 | Футбол — Лига чемпионов

Илья Геркус: "Лучше поздно, чем никогда: это про нас в текущей ЛЧ"

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Президент "Локомотива"  Илья Геркус прокомментировал в своем твиттере победу красно-зеленых в пятом матче группового турнира на "Галатасараем" со счетом 2:0. 

"За болезненное поражение в Стамбуле считаю, что поквитались Впервые за 14 лет "Локомотив" одерживает победу в лучшем турнире Европы. И важно, что в Германию летим не туристами. Лучше поздно, чем никогда: это про нас в текущей ЛЧ", - отметил Геркус.

https://twitter.com/ilgerkus/status/1068061873336143872 

Победа над "Галатасараем" стала первой за 14 лет викторией "Локомотива" в Лиге чемпионов. Благодаря ей, железнодорожники сохранили шансы на попадание в Лигу Европы. 

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