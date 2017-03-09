Игорь Яновский: "Не считаю "Барселону" фаворитом ЛЧ. Поставлю на "Реал" или "Баварию"

Бывший полузащитник "ПСЖ" Игорь Яновский, посетивший ответный матч парижан в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (1:6), подчеркнул, что ему не понравилось поведение нападающих Неймара и Луиса Суареса, которые "постоянно падали на газон". Тем не менее, экс-хавбек сборной России назвал бразильца лучшим игроком минувшей встречи.

– Что скажете о пенальти в ворота "ПСЖ"?

– Признаюсь, повторов пока не видел. Но, если не ошибаюсь, и в первом, и во втором таймах у арбитра были основания поставить 11-метровые как раз в ворота "Барсы". Вроде бы Маскерано сыграл там рукой. Потом Ди Мария задели в штрафной. Все-таки в ключевых моментах матча рефери, считаю, помог хозяевам.

– Согласны с теми, кто называет каталонцев симулянтами?

– Лично меня раздражало, когда Неймар и Суарес постоянно падали на газон. Подобные провокации не красят игроков такого уровня. Чувствовалось, как зрители давили на судью, свистели. Видимо, поэтому он и принимал неверные решения.

– Кого назовете лучшим игроком матча?

– Несмотря на мой предыдущий ответ, выделю именно Неймара. Он проявил себя в ключевых моментах матча. Забил со штрафного, вернул интригу, заработал пенальти, забил 11-метровый.

– Эта "Барса" выиграет Лигу чемпионов?

– А я не считаю ее главным фаворитом. Поставлю на "Реал" или "Баварию".

– То есть волевые качества каталонцев вас не особо убедили?

– Да я не вижу, что "Барса" сейчас сильнее той же "Баварии". В прошедшем матче, скорее, "ПСЖ" дал слабину. Каталонцы сыграли в своей обычной манере. Не более. Если бы парижане показали 60 – 70 процентов от того футбола, который они продемонстрировали в первой встрече, то легко бы увезли ничью.

– Вчерашний матч – это не чудо?

– По результату – наверное, чудо. А по игре хозяев – нет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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