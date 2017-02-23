Хорхе Сампаоли: "Севилья" заслуживала большего в матче с "Лестером"

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли после победы над "Лестером" (2:1) в домашнем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что его команда явно превосходила соперника. По словам Сампаоли, "Севилья" заслуживала большего.

– Мы были гораздо мощнее в созидании, создали 10 явных голевых моментов, – приводит Football Espana слова Сампаоли. – "Лестер" сделал очень мало, но в концовке преуспел. Думаю, мы заслуживали чуть большего.

У нас были самые разнообразные моменты, но мы попали и в штангу, и в перекладину. У соперника было мало шансов, но теперь нам нужно ехать в Лестер а победой. Мы хотели сбить с толку оппонента, меняя позиции наших форвардов. И все же, нам удалось создать много моментов в игре с соперником, которые сидел в обороне так глубоко – а это не так-то просто.

Для нас очень важно выиграть в Лиге чемпионов, но плохой аспект заключается в том, что мы упустили преимущество, явно превосходя соперника.

Незабитый пенальти? Надеюсь, следующий одиннадцатиметровый мы реализуем.