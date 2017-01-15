Гвардьола вернет Туре в заявку на Лигу чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола сообщил, что полузащитник Яя Туре будет включен в заявку на плей-офф Лиги чемпионов. Ивуариец не попал в состав команды на групповой турнир, после чего агент игрока Дмитрий Селюк подверг тренера критике. Сейчас испанец решил вернуться к кандидатуре Туре из-за травмы Илкая Гюндогана.

- Туре заслуживает этого, - приводит Goal слова Гвардьолы. - В первой части сезона он не мог играть из-за плохих физических кондиций, во второй - из-за конфликта с Селюком. Но сейчас он заслуживает, чтобы попасть в заявку. О новом контракте я не готов сейчас говорить. Обсудим это в конце сезона.