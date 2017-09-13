Гурбан Гурбанов: "Доволен тем, как "Карабах" играл с "Челси"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после матча 1-го группового турнира Лиги чемпионов против "Челси" (0:6) признался, что рад участию в главном клубном турнире Европы, несмотря на поражение. Также он посетовал на допущенные ошибки.

– Хотел бы поздравить "Челси" и Антонио Конте, – цитирует пресс-служба УЕФА Гурбанова. – Игра была очень сложной. "Челси" проявил себя очень хорошо. Как я говорил раньше, что "синие" одни из фаворитов. Мы сделали много ошибок, но мы должны стать лучше. Доволен тем, как мы играли. Мы всегда хотели участвовать в Лиге чемпионов и рады этому.

Это первый матч группового турнира Лиги чемпионов для Азербайджана. Мы – новая страна в футболе, но я рад, что это достижение связано со мной. Я не доволен результатом, но нужно учиться на своих ошибках. Быть в Лиге чемпионов является для нас большим успехом, и это приведет к популяризации футбола в Азербайджане. Я очень горжусь тем, что возглавляю эту команду. Считаю, что в будущем мы добьемся большего успеха.