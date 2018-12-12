Гол Салаха вывел "Ливерпуль" в плей-офф Лиги чемпионов

"Ливерпуль" одержал победу над "Наполи" в матче 6-го заключительного группового турнира Лиги чемпионов. Единственный мяч на 34-й минуте забил египтянин Мохамед Салах.

Английская команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов со 2-го места, а неаполитанцы сыграют весной в Лиге Европы.

Лига чемпионов

Группа C

"Ливерпуль" (Англия) - "Наполи" (Италия) - 1:0 (1:0)

Гол: Салах, 34.

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд (Ловрен, 90), Матип, ван Дейк, Робертсон, Вайналдум, Хендерсон, Милнер (Фабинью, 85), Салах, Роберту Фирмину (Кейта, 79), Мане.

"Наполи": Оспина, Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй (Гулям, 70), Аллан, Хамшик, Руис (Зелиньски, 62), Кальехон, Мертенс (Милик, 67), Инсинье.

Предупреждения: Вайналдум, 15. Кулибали, 40. Салах, 83. Робертсон, 90+1. Мане, 90+3.

Судья: Скомина (Словения).

11 декабря. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".