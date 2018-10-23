Гол Дибалы принес "Ювентусу" победу над "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" уступил "Ювентусу" (0:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Единственный мяч на 17-й минуте забил Пауло Дибала.
"Ювентус" выиграл все три матча и с девятью очками лидирует в группе Н. У "МЮ" четыре очка и вторая позиция. В следующем туре "Ювентус" сыграет с "Манчестер Юнайтед" дома.
Лига чемпионов
Группа Н
3-й тур
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Ювентус" (Италия) - 0:1 (0:1)
Гол: Дибала, 17.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Погба, Мата, Матич, Рэшфорд, Лукаку, Марсьяль.
"Ювентус": Щенсны, Жоау Канселу (Дуглас Коста, 87), Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Куадрадо (Барцальи, 81), Криштиану Роналду, Дибала (Бернардески, 78).
Предупреждения: Матюиди, 59. Янг, 77. Кьеллини, 83.
Судья: Мажич (Сербия).
23 октября. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".
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