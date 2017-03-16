Гари Линекер: "6:6 - это безумие, но правило выездного гола несправедливо"

Футбольный эксперт Гари Линекер после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Монако" - "Манчестер Сити" (3:1) отметил, что голы забитые на домашнем поле и на выезде должны быть равнозначными. Первая встреча между командами завершилась в пользу "горожан" (5:3), а французский клуб прошел в четвертьфинал турнира за счет того, что забил больше голов в гостях.

"Вот это да! "Монако" выиграл матч со счетом 3:1, а по сумме - 6:6. Это безумие! Но правило выездного гола несправедливо. Какая разница, на каком поле ты его забил? Ни один гол не должен быть ценнее другого", - написал Линекер в "Твиттере".