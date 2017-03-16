Гари Линекер: "6:6 - это безумие, но правило выездного гола несправедливо"

Футбольный эксперт Гари Линекер после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Монако" - "Манчестер Сити" (3:1) отметил, что голы забитые на домашнем поле и на выезде должны быть равнозначными. Первая встреча между командами завершилась в пользу "горожан" (5:3), а французский клуб прошел в четвертьфинал турнира за счет того, что забил больше голов в гостях.
"Вот это да! "Монако" выиграл матч со счетом 3:1, а по сумме - 6:6. Это безумие! Но правило выездного гола несправедливо. Какая разница, на каком поле ты его забил? Ни один гол не должен быть ценнее другого", - написал Линекер в "Твиттере".
popovserg2017
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01:47
HAZELSAMARA
Правило "двойного тарифа" (гол, забитый в гостях, считается за два) дебютировало в еврокубках одновременно с дебютом клубов из СССР: в Кубке обладателей кубков сезона 1965/1966. Благодаря этому правилу удаётся избегать ненужных "овертаймов". И потом - разве Линекер в бытность футболистом "Барселоны" возмущался по поводу того, что в Кубке УЕФА сезона 1986/1987 его команда прошла подряд два круга именно за счёт гостевого мяча? C "Флямуртари" 1-1 и 0-0, со "Спортингом" 1-0 и 1-2.
01:32
Suvlur
В любой ситуации, если англичане проигрывают, это несправедливо
01:15