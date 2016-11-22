Федор Чалов: "Выходил на матч с "Байером" как на обычную игру"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после ничьей с "Байером" (1:1) в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул во флэш-интервью, что армейцы должны были забивать второй мяч и одерживать победу. Отметим, для 18-летнего форварда эта игра стала дебютной в главном клубном турнире Европы.

– Особые ощущения от этого матча?

– Нет, обычная игра, только название другое.

– То есть, "Арсенал" и "Байер" – приблизительно одно и то же?

– Не зацикливался на этом, выходил как на обычный матч.

– Почему не удалось дожать соперника?

– Не знаю, с чем это связано – было много моментов, должны были забивать.

– Какое впечатление произвела оборона "Байера"?

– Хорошие защитники, высокого уровня мастерства. Но все равно мы создавали моменты и могли выигрывать.