Федерация болельщиков Англии просит УЕФА не закрывать трибуны на матче "Спартак" - "Ливерпуль"

Федерация футбольных болельщиков Англии выступила с обращением к УЕФА, в котором попросила не закрывать полностью трибуны на матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" - "Ливерпуль". По мнению англичан, такое решение союза может навредить фанатам гостей.

"Мы просим УЕФА принять во внимание болельщиков "Ливерпуля", которые собираются поехать в Россию, когда будет приниматься решение по делу "Спартака". Мы, как и прежде, выступаем против коллективных наказаний вроде закрытия стадиона, потому что они так наказывают других людей. В этом случае страдают невиновные фанаты, которые могут серьезно потерять в деньгах", - говорится в заявлении болельщиков, которое приводит Daily Mail.

Напомним, УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Спартака" за поведение болельщиков во время матча 1-го тура против "Марибора" (1:1). Поклонники красно-белых на этой игре использовали пиротехнику. Один из файеров, брошенный с трибун едва не попал в главного арбитра Дениса Айтекина.