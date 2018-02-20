21:50 | Футбол — Лига чемпионов

Фабрегас и Педро - в стартовом составе "Челси" на матч с "Барселоной"


Стал известен состав "Челси" на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны"С первых минут на поле появятся воспитанники и бывшие футболисты каталонцев Сеск Фабрегас и Педро Родригес

Полностью состав "Челси" выглядит следующим образом: Куртуа - Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Маркос Алонсо - Фабрегас, Канте - Мозес, Азар, Виллиан - Педро; запасные - Кабальеро, Дринкуотер, Мората, Жиру, Дзаппакоста, Кэйхилл, Хадсон-Одой.

Матч начнется в 22.45 по московскому времени, "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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