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15:54 | Футбол — Лига чемпионов

Евгений Кафельников: "Поставил 300 долларов на победу любимой команды"

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Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников сообщил в своем Твиттере, что поставил на победу любимой команды в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Также он подчеркнул, что болельщикам красно-белых не стоит идти на стадион обреченными.

"Считаю, что идти обреченным на стадион сегодня – очень плохо для ауры! Поэтому поставил 300 долларов на чистую победу любимой команды. Вперед, красно-белые!" – написал Кафельников.

Матч между "Спартаком" и "Ливерпулем" пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Константин Эдуардович

Плакал ,но ставил на Ливер минус один.

16:17

Millwall82

дочь то от наркоты спас? не??? где развязка триллера. Скорее он водовки за 350 купил.

16:14

Thomas_Boy_

Ну Кафельников-то жмот известный. Я вот 350 поставил.

16:09

delacrua

будь промес в составе - еще реально победить. а так... ничья в лучшем случае. а по логике порвут спартак как тузик грелку.

16:06