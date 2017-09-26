Евгений Кафельников: "Поставил 300 долларов на победу любимой команды"

Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников сообщил в своем Твиттере, что поставил на победу любимой команды в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Также он подчеркнул, что болельщикам красно-белых не стоит идти на стадион обреченными.

"Считаю, что идти обреченным на стадион сегодня – очень плохо для ауры! Поэтому поставил 300 долларов на чистую победу любимой команды. Вперед, красно-белые!" – написал Кафельников.

Матч между "Спартаком" и "Ливерпулем" пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.