18:40 | Футбол — Лига чемпионов

Евгений Бушманов: "Спартак" должен показать свой лучший футбол для победы над "Севильей"


Бывший главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов выразил мнение, что футболисты "Спартака" должны провести свой лучший матч, чтобы обыграть "Севилью" во встрече 3-го тура отборочного турнира Лиги чемпионов. Специалист не сомневается, что красно-белые настраиваются только на победу.

– "Спартак" играет дома, это матч Лиги чемпионов, тут ни у кого нет мыслей о ничьей. Думаю, команда настраивается на победу, чтобы сыграть как можно лучше, – приводит ТАСС слова Бушманова. – Соперник сильный, и для того, чтобы его обыграть, каждому футболисту нужно провести свой лучший матч, и это возможно.

Тем более "Спартак" сейчас набирает свои лучшие кондиции, которые были в прошлом году, спад, который был в начале сезона, проходит, и команда начинает быть похожей на себя. Будет интересный матч, у "Спартака" есть шансы выиграть.

Напомним, что матч "Спартак" – "Севилья" состоится сегодня, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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