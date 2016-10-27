23:10 27 октября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Ерохин рассчитывает на выход "Ростова" в плей-офф Лиги чемпионов

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Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин выразил надежду, что клуб пробьется в 1/8 финала Лиги чемпионов. Российский клуб набрал 1 очко в играх с "Баварией" (0:5), ПСВ (2:2) и "Атлетико" (0:1) и занимает последнее место в группе.

– Как вы с партнерами воспринимаете Лигу чемпионов с учетом такой убийственной жеребьевки – просто как способ выйти и показать, что умеете в футболе?

– Это, конечно, тоже можно, но мы хотим остаться в этом турнире и дальше, после Нового года. Так что стремимся занять одно из тех мест, которые позволят это сделать. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Ерохина

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КОММЕНТАРИИ (5)
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BayDin

А че не сказал - "выиграть ЛЧ"??

00:10

ротор-максимум

А Ерохин не рассчитывает выйти в финал лиги чемпионов? Хотя РОСТОВ конечно молодцы, держатся. Есть в России команды которые Кипрам проигрывают и ни на что не рассчитывают.

00:09

Slim Taller

Кто-то ему сказал,что с этого года команда,занявшая последнее место в группе,выходит в плей-офф.Он человек доверчивый.вот и рассчитывает.

23:40 27 октября

Слоня

В Ростове шикарные плюхи,размером с большую печать(с)....

23:32 27 октября

Andrewxyz

Ну-ну, мечтать полезно)

23:30 27 октября

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