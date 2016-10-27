Ерохин рассчитывает на выход "Ростова" в плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин выразил надежду, что клуб пробьется в 1/8 финала Лиги чемпионов. Российский клуб набрал 1 очко в играх с "Баварией" (0:5), ПСВ (2:2) и "Атлетико" (0:1) и занимает последнее место в группе.

– Как вы с партнерами воспринимаете Лигу чемпионов с учетом такой убийственной жеребьевки – просто как способ выйти и показать, что умеете в футболе?

– Это, конечно, тоже можно, но мы хотим остаться в этом турнире и дальше, после Нового года. Так что стремимся занять одно из тех мест, которые позволят это сделать. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Ерохина