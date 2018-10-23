07:05 | Футбол — Лига чемпионов

Элвер Рахимич: "ЦСКА в Риме будет сложно без Акинфеева, но нужно справляться"

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Экс-игрок ЦСКА Элвер Рахимич отметил, что голкипер Игорь Акинфеев являтся лидером армейцев. Вратарь из-за удаления в игре с "Реалом" (1:0) пропустит матч 3-го тура Лиги чемпионов против "Ромы", который состоится 23 октября.

- Акинфеев не просто формальный лидер и капитан, он играет важную роль в управлении командой во время матчей, - приводят "Известия" слова Рахимича. - Без него будет очень тяжело, но нужно справляться. Помазун и Кырнац - воспитанники ЦСКА и давно находятся в структуре клуба. Кого бы из них ни выбрал Виктор Гончаренко на матч с "Ромой", надеюсь, они справятся.

Рома - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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