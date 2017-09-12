Эдерсон вернулся к тренировкам в "шлеме Чеха". Фото

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон вернулся к тренировкам с командой, сообщает официальный сайт клуба. Бразильский голкипер принял участвовал в занятии в защитном шлеме, подобном тому, в котором выступает вратарь "Арсенала" Петр Чех.

Напомним, голкиперу наложили швы после стыка с нападающим "Ливерпуля" Садио Мане в матче 4-го чемпионата Англии, завершившемся победой "горожан" - 5:0. Эдерсона заменили после того, как форвард мерсисайдцев нанес ему удар шипами бутсы по голове.

Ранее появилась инфомация, согласно которой 24-летний бразилец хочет принять участие в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Фейеноорда", который состоится 13 сентября.