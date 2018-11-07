Дубль Кейна принес "Тоттенхэму" волевую победу над ПСВ

"Тоттенхэм" на своем поле обыграл ПСВ в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов - 2:1. На гол гостей, который забил Люк де Йонг в первой половине, дублем во втором тайме ответил Харри Кейн.

"Шпоры" одержали первую победу в этом розыгрыше турнира и набрали 4 очка. Команда идет на 3-м месте группы В с отставанием от "Интера" на 3 очка.

Лига чемпионов

Группа B

"Тоттенхэм Хотспур" (Англия) - ПСВ (Голландия) - 2:1 (0:1)

Голы: де Йонг, 2 (0:1). Кейн, 78 (1:1). Кейн, 89 (2:1).

"Тоттенхэм Хотспур": Гассанига, Алдервейрелд, Орье (Триппьер, 75), Дэйвис, Санчес, Эриксен, Уинкс, Алли, Сон Хын Мин (Льоренте, 75), Лукас (Ламела, 62), Кейн.

ПСВ: Зут, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс, Перейро (Мален, 73), Росарио, де Йонг (Сэйнсбери, 81), Бергвайн (Гутьеррес, 86), Лосано.

Предупреждения: Лосано, 38. Сон Хын Мин, 63. Шваб, 90+3. Триппьер, 90+5.

Судья: Кружляк (Словакия).

6 ноября. Лондон. Стадион "Уэмбли".