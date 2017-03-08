02:28 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Дрис Мертенс: "Наполи" сыграл с "Реалом" хорошо, но иногда удача была не на нашей стороне"

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Полузащитник "Наполи" Дрис Мертенс после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3) отдал должное мадридской команде. По словам хавбека, ставшего автором гола в ворота испанцев, такие встречи многому учат.

– Мы полностью выложились в первом тайме, – приводит Tmw слова Мертенса. – Во втором тайме нам забили голы со "стандартов". "Реал" в этом силен. Жаль, что так вышло. Такие матчи учат многому. В целом мы провели встречу хорошо, но в некоторых моментах удача была не на нашей стороне.

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