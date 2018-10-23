19:54 | Футбол — Лига чемпионов

Доменико Тедеско: "Ферманн и Налду не сыграют с "Галатасараем"

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Главный тренер "Шальке"  Доменико Тедеско рассказал о кадровых проблемах команды перед матчем Лиги чемпионов против "Галатасарая". В этом матче не сыграют голкипер Ральф Ферманн и защитник Налду.

- Ральф Ферманн и Налду не сыграют. В их отсутствие капитанскую повязку наденет один из других лидеров команды, - цитирует тренера официальная группа "Шальке" Вконтакте. -  Завтра нам предстоит игра на стадионе с особенной атмосферой. Важно подготовить футболистов к этому.

Матч "Галатасарай" - "Шальке" состоится 24 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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Галатасарай - Шальке-04

 

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