Доменико Тедеско: "Ферманн и Налду не сыграют с "Галатасараем"

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско рассказал о кадровых проблемах команды перед матчем Лиги чемпионов против "Галатасарая". В этом матче не сыграют голкипер Ральф Ферманн и защитник Налду.

- Ральф Ферманн и Налду не сыграют. В их отсутствие капитанскую повязку наденет один из других лидеров команды, - цитирует тренера официальная группа "Шальке" Вконтакте. - Завтра нам предстоит игра на стадионе с особенной атмосферой. Важно подготовить футболистов к этому.

Матч "Галатасарай" - "Шальке" состоится 24 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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