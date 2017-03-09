До "Барселоны" отыграть 4 гола в ответной игре в еврокубках удавалось трем командам

Победив в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" с необходимым счетом 6:1, "Барселона" стала всего лишь четвертой командой в истории еврокубков, которой удалось пробиться в следующий раунд, потерпев поражение в первой встрече с разницей в четыре мяча.

Последний подобный случай был зафиксирован в Кубке УЕФА-1985/86, когда "Реал" отыграл у менхенгладбахской "Боруссии" гостевое поражение 1:5. Кроме двух испанских грандов свои имена в историю записали португальский "Лейшоеш" и югославский "Партизан". (Кирилл БУРДАКОВ)