До "Барселоны" отыграть 4 гола в ответной игре в еврокубках удавалось трем командам

Победив в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" с необходимым счетом 6:1, "Барселона" стала всего лишь четвертой командой в истории еврокубков, которой удалось пробиться в следующий раунд, потерпев поражение в первой встрече с разницей в четыре мяча.
Последний подобный случай был зафиксирован в Кубке УЕФА-1985/86, когда "Реал" отыграл у менхенгладбахской "Боруссии" гостевое поражение 1:5. Кроме двух испанских грандов свои имена в историю записали португальский "Лейшоеш" и югославский "Партизан". (Кирилл БУРДАКОВ)
|
Сезон
|
Турнир
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
1-й матч
|
2-й матч
|
1961/62
|
КК
|
Предв.раунд
|
Лейшоеш (Португалия)
|
Ла-Шо-де-Фон (Швейцария)
|
2:6 (г)
|
5:0 (д)
|
1984/85
|
КУ
|
1/16 финала
|
Партизан (Югославия)
|
КПР (Англия)
|
2:6 (г)
|
4:0 (д)
|
1985/86
|
КУ
|
1/8 финала
|
Реал (Испания)
|
Боруссия М (Германия)
|
1:5 (г)
|
4:0 (д)
|
2016/17
|
ЛЧ
|
1/8 финала
|
Барселона (Испании)
|
ПСЖ (Франция)
|
0:4 (г)
|
6:1 (д)
27Hoax
Излучение Промкооперации и Пищев условно чистый, ибо судейство... 01:26_________________ Судейство НИКТО НИКОГДА НЕ ОТМЕНЯЛ!!!!
02:03
Излучение Промкооперации и Пищев
условно чистый, ибо судейство...
01:26
igogohruhru
Ага, "всего лишь четвертой" при том что три первых были в гoвнокубках и при наличии голов на чужом поле. Барселона первые, кто отыгрался с 0:4 в лучшем кубке Европы!
01:26
HAZELSAMARA
После 0-4 был случай, когда команда сыграла 4-0 по итогам 90 минут ответной игры, но в дополнительное время пропустила гол. Ещё в одном случае после 0-4 было 5-1 в ответном матче. Чистый же отыгрыш с 0-4 случился впервые.
01:24