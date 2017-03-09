01:07 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

До "Барселоны" отыграть 4 гола в ответной игре в еврокубках удавалось трем командам

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Победив в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" с необходимым счетом 6:1, "Барселона" стала всего лишь четвертой командой в истории еврокубков, которой удалось пробиться в следующий раунд, потерпев поражение в первой встрече с разницей в четыре мяча.

Последний подобный случай был зафиксирован в Кубке УЕФА-1985/86, когда "Реал" отыграл у менхенгладбахской "Боруссии" гостевое поражение 1:5. Кроме двух испанских грандов свои имена в историю записали португальский "Лейшоеш" и югославский "Партизан". (Кирилл БУРДАКОВ)

Сезон

Турнир

Стадия

Клуб

Соперник

1-й матч

2-й матч

1961/62

КК

Предв.раунд

Лейшоеш (Португалия)

Ла-Шо-де-Фон (Швейцария)

2:6 (г)

5:0 (д)

1984/85

КУ

1/16 финала

Партизан (Югославия)

КПР (Англия)

2:6 (г)

4:0 (д)

1985/86

КУ

1/8 финала

Реал (Испания)

Боруссия М (Германия)

1:5 (г)

4:0 (д)

2016/17

ЛЧ

1/8 финала

Барселона (Испании)

ПСЖ (Франция)

0:4 (г)

6:1 (д)
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КОММЕНТАРИИ (4)
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27Hoax

Излучение Промкооперации и Пищев условно чистый, ибо судейство... 01:26_________________ Судейство НИКТО НИКОГДА НЕ ОТМЕНЯЛ!!!!

02:03

Излучение Промкооперации и Пищев

условно чистый, ибо судейство...

01:26

igogohruhru

Ага, "всего лишь четвертой" при том что три первых были в гoвнокубках и при наличии голов на чужом поле. Барселона первые, кто отыгрался с 0:4 в лучшем кубке Европы!

01:26

HAZELSAMARA

После 0-4 был случай, когда команда сыграла 4-0 по итогам 90 минут ответной игры, но в дополнительное время пропустила гол. Ещё в одном случае после 0-4 было 5-1 в ответном матче. Чистый же отыгрыш с 0-4 случился впервые.

01:24

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