Дмитрий Комбаров: "Слышишь гимн Лиги чемпионов - и дух захватывает"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что он испытывает непередаваемые чувства, выступая в Лиге чемпионов. По его словам, ему сложно выделить кого-то из соперников по европейскому турниру.

– "Спартак" не играл в Лиге чемпионов пять лет. Соскучились по атмосфере турнира?



– Да! Слышишь гимн Лиги – и дух захватывает. Вот недавно, когда играли с "Марибором", вновь это ощутил. Атмосфера совсем другая. Конечно, на нашем стадионе играть всегда хорошо: у нас постоянно аншлаги, в том числе на матчах чемпионата России. Но все же, когда выступаешь против европейской команды в Лиге чемпионов, чувства совсем другие. Непередаваемые. Жду встречи с "Ливерпулем" в Москве.



– Вы провели в Лиге чемпионов 15 матчей. Какой из них – самый запоминающийся?



– Все команды сильные, поэтому сложно выделить кого-то из соперников. Если говорить про атмосферу на стадионе, то запомнились матчи, которые мы провели в гостях против "Селтика" и "Марселя". А если отмечать игроков, то скажу, конечно, о Месси. Хотя он и не удивил. Просто продемонстрировал свою манеру игры. Феноменальный футболист. Когда мы играли в Барселоне в 2012-м, он пешком ходил почти весь матч. А потом, когда испанцы начали проигрывать, несколько раз "включился", забил два гола – и "Барса" победила.



– В том матче от "Спартака" ждали многого. И шансы на успех действительно были.



– Да. Мы могли выиграть, вели в счете 2:1. Но с той же вероятностью могли сыграть вничью или уступить, что в итоге и произошло. Не делаю ставок в букмекерских конторах, потому что никогда не угадываю результат. И здесь не берусь говорить, почему так случилось, что мы не выиграли.



– Нашли для себя ответ, почему в целом не удалось далеко пройти в Лиге чемпионов?



– Тяжело сказать. Серьезный турнир. Играют лучшие команды Европы. Мы не сумели пройти дальше ни в 2010 году, ни в 2012-м. Значит, на тот момент оказались слабее соперников. Трудно пришлось с "Челси".