Дидье Дешам: "ПСЖ" имеет шанс выиграть Лигу чемпионов"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что Унаи Эмери хорошо справляется с работой в "ПСЖ". По его словам, парижане имеют шанс выиграть Лигу чемпионов.

– Лоран Блан проделал в Париже хорошую работу, выиграл много титулов в стране, но "ПСЖ" каждый раз застревал где-то в четвертьфинале Лиги чемпионов, – цитирует AFP Дешама. – Теперь пришел Эмери. В начале сезона ему не хватало уверенности, но теперь его методы дают результат. В каждом сезоне команд восемь называются в числе претендентов на победу в Лиге чемпионов. В итоге семь из них остаются ни с чем. "ПСЖ" имеет шанс выиграть эту гонку.