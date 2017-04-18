Дибала тренировался в общей группе "Юве" перед ответным матчем против "Барсы"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала сегодня утром провел полноценную тренировку в общей группе, информирует Gazzetta dello Sport. Таким образом, 23-летний аргентинец будет готов сыграть в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". Ранее сам форвард заявил, что успевает восстановиться от повреждения голеностопа, полученного в субботней встрече чемпионата Италии с "Пескарой" (2:0).

Напомним, что в первом матче в Турине, который завершился победой хозяев со счетом 3:0, аргентинец оформил дубль.

Ответный матч "Барселоны" и "Ювентуса" состоится 19 апреля, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.