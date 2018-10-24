Девушка болельщика ЦСКА, пострадавшего в Риме: "Итальянцы не хотят нам помогать"

Девушка пострадавшего в римском метро болельщика ЦСКА Дмитрия Тюрина Анна Филина рассказала, что итальянцы не хотят им помогать.

- Я прилетела в Рим. Сейчас нахожусь в госпитале, мой молодой человек - в реанимации, - цитирует Филину RT. - Мы сейчас пытаемся понять, что будет дальше. Вроде бы прогнозы хорошие, но, похоже, здесь пытаются отказать нам в помощи. Все, что сейчас происходит, мы "дергаем" своими силами. Итальянцы вообще не хотят ни помогать, ни ориентировать нас.

Напомним, 23 октября на станции метро "Репубблика" обрушился эскалатор с болельщиками, которые ехали на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА (3:0). В результате этого инцидента десятки россиян получили травмы и были доставлены в больницы.

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