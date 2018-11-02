Der Spiegel: Инфантино прикрывал махинации "ПСЖ" и "Манчестер Сити"

Немецкое издание Der Spiegel на осное документов Football Leaks провело расследование о коррупции в европейском футболе. По информации журналистов, глава ФИФА Джанни Инфантино прикрывал финансовые махинации "ПСЖ" и "Манчестер Сити" в то время, когда работал в УЕФА.

Der Spiegel утверждает, что "Манчестер Сити" и "ПСЖ" систематически нарушали правила финансового fair play в течение многих лет. Инфантино, будучи генеральным секретарем УЕФА, под давлением властей Катара потокал тому, чтобы эти клубы оставались безнаказанными.

Инфантино, несмотря на нейтралитет, тайно проводил переговоры с боссами клубов из Парижа и Манчестера. В результате "ПСЖ" и "Манчестер Сити" ни разу не были наказаны за нарушения fair play.