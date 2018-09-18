Даниэль Карвахаль: "Реал" остается семьей"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы" заявил, что "королевский клуб" остается семьей и без нападающего Криштиану Роналду. 33-летний португалец этим летом перешел в "Ювентус".

- Роналду ушел, но мы по-прежнему являемся семьей, - приводит слова Карвахаля Football Espana. - Мы вместе, у нас фантастический командный дух. Лига чемпионов? Казалось невозможным, что мы можем выиграть вторую и третью Лигу чемпионов подряд. Но это случилось. Сейчас мы начнем все сначала.

"Реал" выступает в группе H вместе с "Ромой", "Тоттенхэмом" и "Боруссией".

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