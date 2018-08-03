Бывший защитник ЦСКА считает, что кураж Вернблума может помочь ПАОК против "Спартака"

Экс-защитник ЦСКА Максим Боков оценил важность приобретения греческим ПАОК 32-летнего хавбека Понтуса Вернблума в преддверии матчей против "Спартака" в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов. Первая встреча состоится в Салониках 8 августа, ответная - в Москве 14-го.

- Вернблум приходит в совершенно новую для себя команду, может быть, там у него будут совершенно другие задания по сравнению с ЦСКА, - сказал Боков. - Понятно, что ПАОК несколько ниже рангом, чем "Спартак", хотя греки все равно станут биться.

А кураж Понтуса может им помочь. Футбол непредсказуем, но считаю, что москвичам придется тяжело. Однако им по силам пройти дальше. (Игорь НОВИКОВ)

Ранее стало известно, что ПАОК подпишет трехлетний контракт с бывшим полузащитником Вернблумом.