Сегодня восемью матчами завершится 2-й тур группового этапа. В одном из них "Боруссия" принимает в Менхенгладбахе "Барселону". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Боруссия" М – "Барселона"
Коэффициенты Winline: П1 6,44 – Н 4,84 – П2 1,45
Потери: Домингес, Раффаэл, Херманн, Штробль (травм.) - Месси, Юмтити (травм.).
Прогноз на матч
Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака" и сборной Украины:
Счет – 1:4.
Сергей АСТАХОВ, корреспондент "СЭ":
Счет – 0:2.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" М – "Барселона".
Прямая трансляция матча "Боруссия" М – "Барселона" – в среду, 28 сентября, на канале "Матч! Арена".