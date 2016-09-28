Сегодня восемью матчами завершится 2-й тур группового этапа. В одном из них "Боруссия" принимает в Менхенгладбахе "Барселону". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Боруссия" М – "Барселона"

Коэффициенты Winline: П1 6,44 – Н 4,84 – П2 1,45

Потери: Домингес, Раффаэл, Херманн, Штробль (травм.) - Месси, Юмтити (травм.).

Прогноз на матч

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака" и сборной Украины:

Счет – 1:4.

Сергей АСТАХОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 0:2.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" М – "Барселона".

Прямая трансляция матча "Боруссия" М – "Барселона" – в среду, 28 сентября, на канале "Матч! Арена".