Букмекеры не видят фаворита в матче "Монако" – "Байер"

27 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Монако" – "Байер". Начало – в 21:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Монако" – "Байер"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,85 – Н 3,34 – П2 2,56
Трансляция матча "Монако" – "Байер" 27 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Монако" – "Байер".
Прямая трансляция матча "Монако" – "Байер" 27 сентября на канале, "Матч! Арена".
Новости
Полузащитник "Монако" Набиль Дирар продолжает залечивать мышечную травму. Не вернется в строй и проведший ночь в больнице после полученного удара в голову нападающий Радамель Фалькао. Леонарду Жардим не хочет рисковать здоровьем колумбийца, который вчера занимался по индивидуальному плану.
Пропустивший субботнюю игру "Байера" из-за небольшого повреждения полузащитник Хакан Чалханоглу отправился с леверкузенцами в Монако. В отличие от Беллараби у него есть шанс выйти на поле.