Букмекеры не видят фаворита в матче "Монако" – "Байер"

27 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Монако" – "Байер". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Монако" – "Байер"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,85 – Н 3,34 – П2 2,56

Трансляция матча "Монако" – "Байер" 27 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Монако" – "Байер".

Прямая трансляция матча "Монако" – "Байер" 27 сентября на канале, "Матч! Арена".

Новости

Полузащитник "Монако" Набиль Дирар продолжает залечивать мышечную травму. Не вернется в строй и проведший ночь в больнице после полученного удара в голову нападающий Радамель Фалькао. Леонарду Жардим не хочет рисковать здоровьем колумбийца, который вчера занимался по индивидуальному плану.

Пропустивший субботнюю игру "Байера" из-за небольшого повреждения полузащитник Хакан Чалханоглу отправился с леверкузенцами в Монако. В отличие от Беллараби у него есть шанс выйти на поле.