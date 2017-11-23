Брендан Роджерс - о поражении от "ПСЖ": "Это урок для нас"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс после поражения от "ПСЖ" (1:7) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что его команде удалось хорошо стартовать в этой встрече, однако первые пропущенные мячи сказались на игре.

– Это, наверное, странно, но я считаю, что у нас было много хороших моментов, – цитирует BBC Роджерса. – Сегодня мы отлично стартовали, и мы поверили в свои силы. Вы видели, что мы поначалу хорошо оборонялись, имели шансы, показывали действительно качественную игру.

Затем мы просто отдали весь центр поля и начали пропускать. После этого, само собой, я был очень разочарован. Мы проанализируем пропущенные голы. Когда дошло до 1:4, мы попытались усилить игру в обороне, и сначала я решил, что у нас получилось. Затем соперник забивает три мяча совсем из ничего. Это урок для нас. Мы можем лучше держать мяч и защищаться, но все равно придется восхищаться игрой "ПСЖ".