09:52 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Болельщики "Арсенала" устроили массовый протест против Венгера

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Болельщики "Арсенала" после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (1:5) устроили массовый протест против главного тренера "канониров" Арсена Венгера. Фанаты хотят немедленной отставки 67-летнего французского специалиста. Напомним, что лондонцы по сумме двух встреч уступили "Баварии" с общим счетом 2:10.

"Арсенал" уже который год не может преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда также безуспешно пытается завоевать титул чемпиона Англии. В СМИ все чаще пишут и говорят об уходе Венгера, который руководит командой уже 20 лет.

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Патриот Сибири

Ишь чо захотели! Арсен Венгер - легитимный тренер! Не дадим устроить незаконный переворот в Арсенале! Пора вводить войска для защиты детей Арсенала от фанатокарателей!

11:03

П_о_в_а_р

Слуцкий, приди!!!

10:49

inspire

данунах)))

10:44

rusfed 2.0

Уильям Хилл принимает ставки на Ганчаренку

10:17

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