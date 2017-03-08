Болельщики "Арсенала" устроили массовый протест против Венгера

Болельщики "Арсенала" после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (1:5) устроили массовый протест против главного тренера "канониров" Арсена Венгера. Фанаты хотят немедленной отставки 67-летнего французского специалиста. Напомним, что лондонцы по сумме двух встреч уступили "Баварии" с общим счетом 2:10.

"Арсенал" уже который год не может преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда также безуспешно пытается завоевать титул чемпиона Англии. В СМИ все чаще пишут и говорят об уходе Венгера, который руководит командой уже 20 лет.

Wenger Out protest outside the ground tonight! pic.twitter.com/K4B2TSeHE2 – Football Fights (@footbalIfights) 7 марта 2017 г.