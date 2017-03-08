Болельщики "Арсенала" устроили массовый протест против Венгера

Болельщики "Арсенала" после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (1:5) устроили массовый протест против главного тренера "канониров" Арсена Венгера. Фанаты хотят немедленной отставки 67-летнего французского специалиста. Напомним, что лондонцы по сумме двух встреч уступили "Баварии" с общим счетом 2:10.
"Арсенал" уже который год не может преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда также безуспешно пытается завоевать титул чемпиона Англии. В СМИ все чаще пишут и говорят об уходе Венгера, который руководит командой уже 20 лет.
Wenger Out protest outside the ground tonight! pic.twitter.com/K4B2TSeHE2– Football Fights (@footbalIfights) 7 марта 2017 г.
VIDEO: "Arsene Wenger we want you to go" fans chant outside Emirates pic.twitter.com/Crq5dSeL4B– Rob Harris (@RobHarris) 7 марта 2017 г.
Патриот Сибири
Ишь чо захотели! Арсен Венгер - легитимный тренер! Не дадим устроить незаконный переворот в Арсенале! Пора вводить войска для защиты детей Арсенала от фанатокарателей!
11:03
П_о_в_а_р
Слуцкий, приди!!!
10:49
inspire
данунах)))
10:44
rusfed 2.0
Уильям Хилл принимает ставки на Ганчаренку
10:17