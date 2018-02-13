БК "Лига Ставок": фаворита в битве "Реала" и "ПСЖ" нет

В среду в Мадриде состоится один из самых ожидаемых матчей зимы. В 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся "Реал" и "ПСЖ". Обе команды, безусловно, фавориты турнира, но одной из них уже точно не суждено поднять над головой главный клубный трофей Европы.

Аналитики букмекерской компании "Лига Ставок" не видят явного фаворита в этой игре, но небольшое предпочтение все же отдают хозяевам. Коэффициент на победу "Королевского клуба" – 2,50. Успех парижского клуба оценивается в 2,70, однако несмотря на это большинство клиентов БК "Лига Ставок" заключают пари на гостей. Почти 60 процентов ставок приходятся на "ПСЖ", в то время как на "Реал" лишь 38 процентов.

Обусловлено это, прежде всего, тем, что у мадридцев сезон не задался с самого начала. А в 2018 году команда Зинедина Зидана и вовсе выиграла лишь половину матчей. Правда, к игре с "ПСЖ" испанский клуб все равно будет готовиться в приподнятом настроении, потому что в минувшие выходные он разгромили "Реал Сосьедад" на своем поле – 5:2. Хет-триком отметился Криштиану Роналду, на счету которого в испанском чемпионате всего 11 голов. К слову, тотал больше 2,5 голов в предстоящей игре БК "Лига Ставок" оценивает коэффициентом 1,43 и это один из самых популярных вариантов пари у клиентов компании. На "верх" приходится каждая пятая ставка, заключенная на данную игру.

"ПСЖ" в минувшем туре лиги 1 пришлось тяжелее, чем "Реалу" в ла лиге. Взломать оборону "Тулузы" оказалось делом непростым. Хозяева героически бились с французским грандом, но набрать очков все равно не смогли. Единственный гол в матче в итоге забил Неймар.

В сезоне-2015/16 "Реал" и "ПСЖ" играли в одной группе Лиги чемпионов. Тогда зрители не увидели много голов. Нулевой ничьей закончилась встреча в Париже, а в Мадриде сильнее были хозяева – 1:0. Интересно, что у клиентов БК "Лига Ставок" самый популярный счет для заключения пари – 3:3. Четверть тех, кто решился угадать результат игры, выбрали для ставки именно такой редкий футбольный счет.

Матч 1/8 финала начнется в среду 14 февраля в 22.45 по московскому времени.