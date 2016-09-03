15:10 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Бердыев остается в заявке "Ростова" на Лигу чемпионов как помощник Кириченко

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"Ростов" заявил Курбана Бердыева на Лигу чемпионов в качестве помощника главного тренера команды Дмитрия Кириченко, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА. В групповом турнире команда сыграет с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ

Напомним, Бердыев объявил об уходе с поста главного тренера команды 6 августа. Сообщалось, что наставник был близок к тому, чтобы возглавить "Спартак", однако сделка сорвалась. 15 августа на официальном сайте клуба появилось сообщение о том, что Бердыев будет консультировать "Ростов" в ближайших матчах.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3590867

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КОММЕНТАРИИ (2)
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rotor23

Туркмен никому оказался не нужен-хоть где-то светануться))))

15:57

MAKKOR

Не смешно, уже похоже на диагноз...

15:23

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