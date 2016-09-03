Бердыев остается в заявке "Ростова" на Лигу чемпионов как помощник Кириченко

"Ростов" заявил Курбана Бердыева на Лигу чемпионов в качестве помощника главного тренера команды Дмитрия Кириченко, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА. В групповом турнире команда сыграет с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ.

Напомним, Бердыев объявил об уходе с поста главного тренера команды 6 августа. Сообщалось, что наставник был близок к тому, чтобы возглавить "Спартак", однако сделка сорвалась. 15 августа на официальном сайте клуба появилось сообщение о том, что Бердыев будет консультировать "Ростов" в ближайших матчах.