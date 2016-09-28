Бен Дэйвис: "В концовке "Тоттенхэм" отказался под давлением"

Защитник "Тоттенхэма" Бен Дэйвис заявил, что его команда действовала терпеливо в матче группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА (1:0). Валлиец отметил, что "шпоры" не избежали ошибок в начале встречи, но затем смогли перестроиться, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Команда набрала три очка, в чем смогли прибавить по сравнению с матчем против "Монако"?

– Это был совсем другой матч. Сегодня мы действовали более терпеливо. Сложно играть против команды, где большинство футболистов располагаются глубоко за линией мяча, тяжело создавать моменты. Мы допустили несколько ошибок в первые двадцать минут, но затем смогли прибавить и в конечном счете забили.

– После того как команда повела в счете, а до конца оставалось 15 минут, было ли сложно перестроиться?

– Да, возникла ситуация, когда мы оказались под давлением. До конца матча оставалось не так много времени, и нам надо было сбивать темп и держать мяч, что мы и сделали.