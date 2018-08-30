Бекхэму вручили награду президента УЕФА

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Реала" и сборной Англии Дэвид Бекхэм станет обладателем награды президента УЕФА за 2018 год. Именно его выбрал нынешний глава организации Александер Чеферин.
Англичанин, который получил награду во время жеребьевки Лиги чемпионов в Монако, в ходе карьеры провел за клубы и сборную 762 матча, забил 130 мячей. В 1990 году вместе с "Манчестер Юнайтед" он выиграл Лигу чемпионов.
🏴 D A V I D B E C K H A M 🏴– UEFA (@UEFA) 30 августа 2018 г.
🏅 2018 UEFA President's Award 🏅
👏 W I N N E R 👏 pic.twitter.com/HzPmr7z2OB
В 2015 году он основал "7: Фонд ЮНИСЕФ Дэвида Бекхэма", целью которого является оказание помощи детям и борьба с жестокостью по отношению к ним. Кроме того, фонд работает над тем, чтобы у детей была возможность посещать школу и получать образование.
Trophée pour David Beckham, il a reçu un prix de l'UEFA pic.twitter.com/ULISbvqhZN– CulturePSG (@CulturePSG) 30 августа 2018 г.