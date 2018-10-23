"Бавария" на выезде обыграла АЕК

"Бавария" выиграла у АЕК (2:0) в гостевом матче группового турнира Лиги чемпионов. В составе победителей Хави Мартинес и Роберт Левандовски.

"Бавария" набрала семь очков и на данный момент лидирует в группе Е. У АЕК ноль очков и последняя позиция. В другом матче этой группы сегодня "Аякс" примет "Бенфику". Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов

Группа Е

3-й тур

АЕК - "Бавария" - 0:2 (0:0)

Голы: Хави Мартинес, 61 (0:1). Левандовски, 63 (0:2).

АЕК (Греция): Баркас, Чигринский, Хулт, Бакакис, Лампропулос, Манталос (Алеф, 76), Симоэш, Галанопулос (Галу, 84), Клонаридис (Бойе, 64), Понсе, Бакасетас.

"Бавария" (Германия): Нойер, Рафинья, Хуммельс, Зюле, Киммих, Роббен, Хави Мартинес, Хамес Родригес (Горецка, 63), Тиагу Алькантара, Гнабри (Мюллер, 75), Левандовски (Вагнер, 84).

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

23 октября. Афины. Стадион "OAKA Spiros Louis".

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