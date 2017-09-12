"Барселона" разгромила "Ювентус", гол и передача Думбья помогли "Спортингу" победить "Олимпиакос"

В матче группового турнира Лиги чемпионов "Барселона" на своем поле крупно обыграла "Ювентус" – 3:0. Дублем отметился Лионель Месси, еще один гол на счету Ивана Ракитича. Причем аргентинцу впервые в карьере удалось забить Джанлуиджи Буффону. На его счету теперь 96 голов в ЛЧ за всю карьеру.

В другом поединке "Олимпиакос" дома уступил "Спортингу" (1:3). Голом и результативной передачей у "львов" отметился экс-форвард ЦСКА Сейду Думбья. В следующем туре португальцы встретятся с "Барсой". "Юве" сыграет с "Олимпикосом", оба матча состоятся 27 сентября.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа D

1-й тур

"Олимпиакос" (Греция) – "Спортинг" (Португалия) – 2:3 (0:3)

Голы: Думбья, 2 (0:1). Мартинш, 13 (0:2). Фернандеш, 43 (0:3). Пардо, 89 (1:3). Пардо, 90+3 (2:3).

"Олимпиакос": Капино, Энгелс, Элабделлауи, Диогу Фигейраш, Ромао, Оджиджа-Офоэ, Жилле, Марин, Карсела-Гонсалес (Пардо, 78), Фортунис (Зджелар, 46), Джурджевич (Эменике, 62).

"Спортинг": Руй Патрисиу, Матье, Коатес, Пиччини, Сильва, Батталья, Фернандеш (Ристовски, 87), Виллиам Карвалью, Акунья, Мартинш (Сезар, 72), Думбья (Дост, 63).

Предупреждения: Ромао, 23. Диогу Фигейраш, 47. Батталья, 77. Элабделлауи, 84. Фернандеш, 87. Сезар, 90+2.

Судья: Кошшои (Венгрия).

12 сентября. Пирей. Стадион "Георгиос Караискакис".

"Барселона" (Испания) – "Ювентус" (Италия) – 3:0 (1:0)

Голы: Месси, 45 (1:0). Ракитич, 56 (2:0). Месси, 69 (3:0).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Ракитич (Паулинью, 77), Бускетс, Иньеста (Андре Гомиш, 83), Месси, Л.Суарес, Дембеле (Серхи Роберто, 71).

"Ювентус": Буффон, Де Шильо (Стураро, 41), Барцальи, Бенатиа, Сандру, Бентанкур (Бернардески, 63), Пьянич, Матюиди, Дибала, Дуглас Коста, Игуаин (Калигара, 87).

Предупреждения: Бентанкур, 25. Семеду, 36. Месси, 55. Барцальи, 61. Пьянич, 75. Калигара, 89.

Судья: Скомина (Словения).

12 сентября. Барселона. Стадион "Камп Ноу".

Трансляция матча "Барселона" – "Ювентус"